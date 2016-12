UWE ADAMS - mach das nie nie wieder

Als gefragter Studiosänger arbeitet der sympathische Münchner ist Jahren erfolgreich für das „Who is Who“ der Musikszene. Künstler wie Nicole, Roland Kaiser und Howard Carpendale schätzen seine uneingeschränkte Professionalität als Chorstimme und bei Erfolgsproduktionen wie „Tarzan und Jane“, „Bärenbrüder“ oder „Toy Story“ glänzte er als Duettpartner an der Seite von Ausnahmemusikern wie Klaus Lage doer Phil Collins. Dieses unerschöpfliche Erfahrungspotential verbunden mit seiner charmanten Art sein Publikum musikalisch zu begeistern, haucht auch seinen eigenen Projekten immer wieder Hitpotential ein. Als Mitglied der Gruppe „Saitensprung“ katapultierte er Titel wie „Dohoam“, „Ich möchte mich verlieben“ und „Das Herz lügt nie“ in die Hitparaden in Deutschland und Österreich und auch als Solokünstler konnte sich Uwe Adams bei den Radioredakteuren einen Namen machen. Die Single „Magadalena“ (VÖ 2007) erreichte Rotationen bei vielen Radiostationen (privat wie öffentlich-rechtlich) und hielt sich wochenlang in den einschlägigen Hitparaden. Sein Titel „Küssen, Umarmen, Berühren“ (VÖ 2008) knüpfte an diesen Erfolg an, konnte 11 Wochen lang eine Top 100- Platzierung bei musictrace verbuchen und hatte ebenfalls starke Präsenz im Radio und in Internet-Foren. Jetzt geht Uwe Adams mit seinem neuen Song „Mach das nie, nie wieder“ produziert von Reinhold Binder an den Start und hofft damit genau ins „Mittelohr“ der Radiohörer und Fernsehzuschauer zu treffen.