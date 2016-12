LARISSA STROGOFF - von koln bis istanbul

Unter dem Motto "Sinfonie der Kulturen" startete Larissa Strogoff am 24.04.09 und am 26.04.09, vor begeisterten, ausverkauftem Haus in Münster ihre Live-Tournee, die sie im kommenden Jahr u.a. auch nach München, Hamburg und Berlin führen wird.



Sogar das russische Fernsehen brachte hierzu bereits einen TV-Beitrag. Auch deshalb wurde Larissa Strogoff für 2010 persönlich vom russischen Duma-Abgeordneten für Kultur in das Land ihrer Vorfahren eingeladen, um dort zusammen mit ihrem Ensemble ihre Tour weiterzuführen.



Eine „ märchenhafte Reise der Kulturen“ ist auch Ihre neue Single – CD „ ...von Köln bis Istanbul “. Ein Titel - so ganz anders, als man es bisher von Larissa Strogoff gewöhnt ist. Ein mitreissender Titel, der zum Tanzen einlädt und gleichzeitig eine Botschaft des Herzen wiedergibt… Ein kommerzieller Titel mit Hitcharakter aus der Feder von Larissa Strogoff, der einen weiteren Einblick in die musikalische Vielfalt ihres neuen Albums „ Am Ende der Eiszeit “ gibt.



Hoher Wiedererkennungswert und faszinierende Ausstrahlung machen Larissa Strogoff als Interpretin und Songschreiberin so einzigartig. Mehr als tausend Funkeinsätze für Ihren Hit „Die Liebe ist ein Zauberland“ sprechen für sie. Eine ständig wachsende Fangemeinde und beste Kritiken ihres Live-Programms runden das Ganze im positiven Sinne ab.



Die charmante Sängerin mit der geheimnisvollen dunklen Stimme bereichert heute nicht nur Radio- und TV-Sendungen. Gute Verkaufszahlen und ein hervorragendes Download-Ergebnis Ihrer Titel spiegeln den Zuspruch des Publikums deutlich wieder.



Freuen Sie sich jetzt schon auf das neue Album „Am Ende der Eiszeit“, welches wieder eine spannende, bunte Mischung hochanspruchsvoller „Hand-Made-Musik“ garantiert…