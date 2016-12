Heike Sander - Engel kommen wieder

Schon in jungen Jahren begeistert Heike Sander ihr Umfeld mit ihrer außergewöhnlichen Alt-Stimme. Gefühle, Leidenschaft, Enttäuschung aber auch Hoffnung und die große Liebe – all dies beschreibt Heike Sander in ihrer Musik.



Sie beginnt ihren Traum von der großen Bühne im Kinder- und Jugendchor ihres Heimatortes Erlenbach zu träumen. Ihre große Liebe galt schon immer dem deutschen Schlager, weil sie in ihrer Muttersprache das ausdrücken kann, was sie im Inneren fühlt. Im Alter von 25 Jahren beginnt Heike ihre Gesangsaus-bildung an der renommierten „Scream Factory“ in Frankfurt am Main. Erfolgreich schließt sie diese zwei Jahre später ab.



Im Jahre 2005 lernt sie Schlagersänger Reiner Kirsten kennen, der ihr berufliche Tipps mit auf den Weg gibt. Sie arbeitet weiter kontinuierlich an ihrer Stimme und ihrer Performance. Durch Zufall wird der Pro-duzent Andre Stade auf sie aufmerksam. Gemeinsam mit dem Texter Tobias Reitz entstehen erste Songs, und so kommt Heike ihrem Kindertraum immer näher.



Mit ihrer ersten Single „Engel kommen wieder“ trifft Heike Sander den Nerv der Zeit und zeigt einmal mehr Mut zu Emotionen.