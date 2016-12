GERD JÖRLING & SEIN TANZPALAIS - ich lieb dich wie am ersten tag

Gerd Jörling & sein Tanzpalais streicheln mit ihren Liedern die Seele. Die Herren aus Münster stehen für perfekte Produktionen, eingängigen, tanzbaren Schlager und Romantik pur.



Gerd Jörling ist der Frontmann und gleichzeitig auch der kreative Kopf. Er ist Komponist und Texter (auch für andere Künstler) und insofern stark an der musikalischen Ausrichtung der Band beteiligt. Das Erfolgsrezept der Gruppe ist vielschichtig: Die Menschen lieben die Gradlinigkeit und Ehrlichkeit in den Songs. Es sind die einfachen, schönen Melodien und die berührenden Texte, die dem Leben entspringen – wirklichkeitsnah, tiefsinnig und manchmal auch einfach nur schön.



Seit einiger Zeit gehört Tanzpalais zum festen Bestandteil des deutschen Schlagermarktes. Ob bei den großen Schlager-Festivals, im TV und oder im Rundfunk überall sind sie gern gesehene Gäste.



Als erste Single präsentieren wir den Titel "Ich lieb Dich wie am ersten Tag". Das gleichnamige Album erscheint im Sommer.