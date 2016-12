"Schick mir den Sommer" ... , so der leidenschaftliche Musik-Appell der Schlager-Autoren Heiko Schneider und Uwe Haselsteiner, den die in Sachsen-Anhalt (Bitterfeld-Wolfen) beheimatete Sängerin Bianca Graf jetzt aktuell präsentiert.



Seit nunmehr 25 Jahren ist die Pop-Lady auf der Show-Bühne zu Hause. Ihre Stimme ist ihr Markenzeichen und unverkennbar für ihre zahlreichen Fans. Die Beständigkeit der Power-Frau zeigt sich auch in der seit nunmehr 12-jährigen Zusammenarbeit mit ihrer Schallplattenfirma und ihrem vertrauten Team.



Die aktuelle CD fordert im beschwingten Latino-Rhythmus den Sommer herbei. Eine Urlaubsgeschichte, die die vielen Urlaubsrückkehrer spätestens ab September in sich tragen.



Um die Zeit bis zum nächsten Urlaub besser zu überbrücken, rät uns BIANCA GRAF ... "SCHICK MIR DEN SOMMER ... mal vorbei".



Der leidenschaftliche Text fügt sich in ein harmonisches Arrangement und lässt die poppige Melodie sofort als Schlager mitsummen. Weder Gitarren noch Drums sind hier vordergründig. Die Instrumentierung ist ausgewogen und lässt der markanten Stimme von Bianca Graf genügend Raum.



Heiko Schneider zeichnete bereits als Produzent und Komponist für die Graf-Erfolge "DENK' ICH AN DICH" (2008) und "ICH WERDE WIEDER LACHEN" (2007). Jetzt mit Uwe Haselsteiner präsentiert das Erfolgsautorenteam einen weiteren GRAF - Schlager mit Ohrwurmcharakter ... "SCHICK MIR DEN SOMMER" (2009).