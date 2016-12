AMIGOS - sehnsucht die wie feuer brennt

Die Erfolgsstory geht weiter - das neue Album ab 26.06.09 im Handel



Bernd und Karl-Heinz Ulrich, besser bekannt als die Amigos, veröffentlichen am 26.06.2009 ihr brandneues Album "Sehnsucht, die wie Feuer brennt". Das vielversprechende Album mit 16 neuen Titeln im beliebten Amigos-Stil kann sicher wieder nahtlos an den Erfolgen der beiden Alben "Der helle Wahnsinn" und "Ein Tag im Paradies" anknüpfen. Mittlerweile erhielten die Amigos mehrfache Gold- und Platinauszeichnungen, wurden für den Echo und den Amadeus nominiert und erhielten einige Auszeichnungen, unter anderem auch "Die Krone der Volksmusik 2009". Zurzeit touren sie quer durch Deutschland und spielen vor-tausenden begeisterten Fans in ausverkauften Hallen. Das Erfolgsgeheimnis der Amigos ist ihre Einfachheit und die schönen, berührenden aber auch aufmunternden Texte ihrer Lieder, welche teilweise aus dem leben gegriffen sind. Neben dem Haupttitel "Sehnsucht, die wie Feuer brennt" sind die Lieder "Zwei Ringe aus Gold" und "Weil du ein Engel bisf' besonders zu erwähnen.



Amigos im TV

MDR - 10.07.2009 - 20:15 - Wernesgrüner Musikantenschenke

ZDF- 25.07.2009 - 20:15 - Wenn die Musi spielt

ARD - 16.08.2009 - 10:00 Immer wieder sonntags