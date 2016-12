Der CD-Sam pier "Schlagergala-2009"ist ein musikalischer Mix aus aktuellen Sdrtagem, Hitssund Songraritäten. Hierzu zählen insbesondere die beiden Songs, zum einen von Bernhard Brink - "Wenn Du jemals frierst" und zum anderen von Bernd Clüver - "Eine Frau für den Abend". Beide Songs sind bereits 30 Jahre alt!



Für das Showkonzept wurde eigens auch der jeweilige, dem Veranstaltungsort, zugeordnete Song "SCHLAGERGALA ... hier in ???" konzipiert.



Das Event "Schlagergala" wurde 1995 zum Stadtfest in Leipzig gestartet. Einer der Initiatoren ist "Mr. Schlagergala" Jürgen Kerber von JAY KAY Event & Music, der diese Show als Konzertvariante mit viel Engagement etablierte. Unvergessen sind für Tausende die Events der "Schlagergala" u.a. in Dresden, Leipzig, Halle, Magdeburg und Braunschweig. Ebenso Kult ist die passende CD-Serie "Schlagergala", die 1995 ihre erste Auflage hatte und von der es inzwischen die fünf Fortsetzungen "Schalgergala'" 96, '97, '98 und die "Schlagergala" Folge 5 gibt.



Passend zum neuen Schlagertrend ist es Jürgen Kerber wieder gelungen, dieses Ereignis als Showerlebnis auf die Open Air Bühnen zu bringen und als Erinnerung auch auf CD-Tonträger zu pressen. Premiere feierte man im Juni, wiederum in Leipzig. Die "Schlagergala-2009" ist das Live Ereignis des deutschen Schlagers. Fans erleben hier hautnah Ihre Stars zu den Shows u.a. in Leipzig, in Spremberg, in Weißenfels und in vielen anderen deutschen Städten.



In Ihren Händen halten Sie jetzt die CD Fortsetzung "Schlagergala-2009" mit den Hits der Stars des deutschen Schlagers. Mehr noch, die "Schlagergala-2009" hat jetzt auch ihren eigenen Song! Aktuelle Infos sind direkt abrufbar unter der Seite www.schlagergala-2009.de .



Die CD "Schlagergala-2009" ist zudem eine Mischung der beliebten Interpreten aus ost- und WesttDeutschland. Auch der Bereich New Corner wird hier erfolgreich mit DECANTO und TWO 4 POP präsentiert.



CDSHOP - SChagerburo