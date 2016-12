RYAN PARIS - Dolce Vita

RYAN RARIS ist Mr. "Dolce Vita", denn mit diesem Charthit eroberte er 1983 die internationalen Hitlisten. Sein "Dolce Vita" wurde inzwischen in über 80 Länder veröffentlicht.



Seit ein paar Jahren lebt der gebbürtige "Römer" nun in Frankfurt am Main. Von hier aus ist er, dank der perfekten Fluganbindung, in der ganzen Welt mit seinem 80er Programm unterwegs. Hilfreich ist hierbei auch die Tatsache, dass der eingedeutschte Italiener fünf Sprachen (italienisch, deutsch, englisch, französisch und spanisch) perfekt spricht, was er auch ständig in den Radio- und TV-Shows in Interviews unter Beweis stellen kann.



RYAN RARIS traf vor zwei Jahren zufällig bei einer TV-Produktion Francesco Napoli, dies war auch der Startschuss für die Überarbeitung des Napoli Erfolgssongs "Lady Fantasy" (damals in italienischer Sprache), welchen er in Englisch und in Französisch unter dem Titel "Lady Fantasy" interpretierte.



Widerrum war es eine deutsche TV Sendung, die Ryan Paris jetzt in das Musik-Buisness, mit den ReMaster "Dolce Vita", zurückbrachte. Die MDR TV Sendung "Die Schlager des Sommers" präsentierte den 1,95m großen, charmanten Sänger mit seinem Superhit "Dolce Vita" in bestechender Ausstrahlung.



Speziell für seine zahlreichen deutschen Fans veröffentlicht Ryan Paris sein "Dolce Vita" nun in drei Versionen (TV-Mix, Mega-Mix, Radio-Mix). Die Besonderheit des ReMasters von "Dolce Vita" ist, dass der Grundhöreindruck dem Original gleicht, jedoch soundtechnisch auf dem aktuellsten Stand unserer Hörgewohnheiten ist.