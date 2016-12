GERALDINE OLIVIER - album - Auch Matrosen haben Heimweh - 2009

als ich in den Norden von Deutschland gezogen bin, begegneten mir immer häufiger die schönen Melodien der maritimen Schlager aus der Wirtschaftswunderzeit der 50iger und 60iger Jahre. Immer öfter habe ich mich dabei erwischt, wie mich die sehnsuchtsvolle Romantik dieser Melodien gefangen nahm. Wenn man in dem land zwischen den Meeren lebt, ist das wohl unausweichlich. Ich war so begeistert von diesen Titeln, dass ich meinen Produzenten fragte, ob ich so was nicht auch mal singen könnte. Die Begeisterung griff um sich und schneller als ich dachte, stand ich im Studio und durfte diese wunderschönen Titel singen. Vöila - nun möchte ich Euch mit auf die Reise nehmen zur "Blauen Nacht am Hafen" oder zum "weißen Mond von MaratongaJJ• Natürlich nicht, ohne mich bei meinem Produzenten Ivo Moring für die tolle Zusammenarbeit bei dieser Produktion zu bedanken!



18.09. MDR "Gala-Abend zum 65. Geb. Gunter Emmerlich"