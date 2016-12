TWO RIDERS BAND feat. Martin Jones - I Love You, egal was passiert

"I love you, egal was passiert" - das klingt doch sehr leidenschaftlich, oder?!



Beharrlichkeit und Ausdauer führen bekanntlich zum Ziel. Die Fans der "Two Riders Band" haben beides an den Tag gelegt und nun ist es vollbracht: Sie können die erste Single der "Two Riders Band" in ihren Händen halten: Ilove you - egal was passiert!



Das klingt nach einer Liebeserklärung an die über Jahre treue Fan-Schar der halleschen Kultband. Der Kessel stand schon lange unter Druck und nach dem sich Martin Jones der Life-Band angeschlossen hat, kam die Zeit, den Druck abzulassen und eine eigene Single einzuspielen. So sicher, wie sich der Mann in dem Song "I love you - egal was passiert" um die Liebe seines Leben ist, so sicher wissen die fünf Profimusiker nun, auch sie haben das Zeug zu einem eigenen unverwechselbaren Sound.



Obwohl die Angebetete in ihrem Lied noch nicht an ihr Glück glaubt, glauben die Fans um "Two Riders Band, feat. Martin Jones" schon lange an das Können ihrer Jungs, die allesamt singen und mehrere Instrumente virtuos spielen können. Deshalb ist auch der Satzgesang ein wesentliches Element ihrer Musik. Das bewährte Team Bratmann/Schlag stand der Band hilfreich zur Seite. So, nun genug geschrieben, die Fans warten und wollen Ihre Jungs im Radio hören und im Fernsehen sehen, „egal was passiert“ !