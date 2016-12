Nockalm Quintett – Chartsrekord und eine Überraschung für Sänger Friedl Würcher !

27 Jahre steht das Nockalm Quintett auf der Bühne. Im 27. Jahr liefern die Jungs aus Kärnten die erfolgreichste Chartsperformance in der Bandgeschichte mit dem aktuellen Album JA ab (Platz 2 in Österreich, Platz 22 in Deutschland und Platz 13 in der Schweiz).



Gustl Viertbauer (Manager des Nockalm Quintett) überraschte Friedl Würcher mit einer Flugstunde beim Sportfliegerclub Salzkammergut in Gschwandt bei Gmunden. Pilot Heinz Breuer – selber ein Nockalm Fan, zeigte Friedl dann noch mit einem Salzkammergut Rundflug die Schönheiten der Region aus der Luft.



Eine willkommene Abwechslung für Friedl , der im Moment neben zahlreichen Konzerten von einem Promotiontermin zum anderen jettet, um die Werbetrommel für die neue CD „JA“ und das große Nockalmfest vom 18.-20.9.2009 in Millstatt / Kärnten zu rühren.



Nockalm Quintett im TV

05.09.2009 - ORF/ARD/SF1 - Hansi Hinterseer Open Air - 20:15h

26.09.2009 - MDR - Langer Samstag - Nockalm Diamant - 22:45h

14.11.2009 - ORF, ARD, SF Musikantenstadl - 20:15h