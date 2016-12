PASCAL G - ihr tanz auf dem seil

Nicht Gershwins "Ein Amerikaner in Paris", sondern Helvetias "Ein Schweizer in Santa Domingo" ist Pascal Gnägi, kurz Pascal G! Karibische Lebensfreude trifft Schweizer Bodenständigkeit.



1985 im bernerischen Ipsach geboren und zwischen seiner Heimat Schweiz und der Dominikanischen Republik hin und her pendelnd, zählt der Sänger Pascal G zu den grossen Schweizer Hoffnungen im Bereich der von ihm neu in deutscher Sprache interpretierten "emotionalen Songs".



Schon als Kind entdeckte Pascal seine Leidenschaft für Rock ’n’ Roll, Schlager und Calypso. Diese Musikstile haben seine Sehnsucht nach Weite und Wärme geschürt, Lust auf andere Stile und Einflüsse gemacht und vor allem dazu inspiriert, das Leben auf eigene Art zu leben. Als 8-jähriger fand sein erster Auftritt in einem Tessiner Hotel statt. Die anschliessende Begeisterung des Publikums hatte Folgen: Sein Vater legte mit seinem Geschenk, einem Karaoke Mikrofon, den Grundstein für die spannende Karriere des jungen Pascal. Bald darauf folgten erste eigene Auftritten in renommierten Bars, Restaurants und Hotels.



Spätestens nach drei grösseren Shows auf Kreuzfahrtschiffen und vor grossem Publikum fiel die Entscheidung, dass der vielsprachige Pascal das Singen zum Beruf machen wird. Seine Vorbilder sind vielfältig: Als da wären Elvis, Tom Jones, Julio Iglesias, Engelbert Humperdinck oder aus Schweizer Sicht der legendäre Vico Torriani, der mit seinem grossem Orchester die Menschen zu begeistern verstand.



Die Single "Ihr Tanz auf dem Seil" überzeugt durch die schöne orchestrale Produktion und einem Text, der berührt und ergreift. Am 29. August wird Pascal G die Schweiz mit diesem schönen Liebeslied beim Finale des Grand Prix Grand Prix der Volksmusik vertreten.