UWE BUSSE - tanz mit dem wind

27 Goldene- und neun Platinauszeichnung wie auch die Goldene Stimmgabel für den Top-Hit "Lieber Gott" zieren seine Bürowände und machen ihn zu einer nicht mehr wegzudenkenden Größe im Schlagerbusiness. Nationale und internationale Stars wie Ireen Sheer, Mireille Mathieu, G.G. Anderson, DJ Ötzi, Rex Gildo und im besonderen Maße die Flippers haben ihn als Produzenten und Songwriter zur Seite genommen. Jahrelang hat er eher im Hintergrund die entscheidenden Hebel zum Erfolg gezogen. Jetzt steht er schon seit sechs Jahren selbst im Rampenlicht. Die Rede ist von keinem Geringeren als Uwe Busse. Ein Musiktalent, das in seiner Multifunktion als Musiker kaum noch zu überbieten ist.



Wer Uwe Busse privat gut kennt, der weiß, dass für ihn und seine Frau Katharina, Afrika eine ganz besondere Rollen spielt: Sie lieben die Natur, die Menschen, den Duft, die Farben – einfach das Lebensgefühl das Afrika ausstrahlt. Die Liebe zum Land hat sich im Laufe der Zeit durch zahlreiche Reisen quer durch den Kontinent immer mehr aufgebaut. "Für das Album 'Zärtlicher Tyrann' sollte auf Grund dessen ein ganz besonderer Song aufgenommen werden, der unsere Liebe zu diesem Land verdeutlicht", erklärt Uwe Busse die Entstehung der vorliegenden zweiten Single "Tanz mit dem Wind".



Mit afrikanischem Chorgesang und wunderschönem Arrangement mit afrikanischer Instrumentierung singt Uwe Busse von den romantischen Erlebnissen in Afrika. Es braucht nicht viel Fantasie und man fühlt sich schnell in wunderschöne Romantik-Szenarien hineinversetzt: Rotes Sonnenlicht am Horizont und eine vorbeiziehende Elefantenherde; ein romantisches Bild angelehnt an den Filmklassiker "Jenseits von Afrika" mit Meryl Streep und Robert Redford. Und auch wenn man diesen Film nicht kennt – der Song ist in jedem Fall ein absolutes Highlight in der bisherigen Karriere des sympathischen Künstlers.