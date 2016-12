SIGRID & MARINA - zwei senoritas

SIGRID & MARI NA sind so etwas wie die Schneeweißchen und Rosenrot des modernen volkstümlichen Schlagers. In Österreich zählen sie spätestens seit ihrem Sieg beim "Grand Prix der Volksmusik 2007" mit dem Titel "Alles hat zwei Seiten" in Kollaboration mit den Zillertaler Haderlumpen zur ersten Liga im Musik- und Entertainment. Doch auch in Deutschland befinden sich derzeit so richtig auf der Erfolgsspur. Die zahlreichen Live-Buchungen beweisen es.



Aus ihrem aktuellen Album "Einfach glücklich sein" koppeln die bezaubernden Schwestern - nach "Und dann haben wir den Himmel berührt" und "Meine Nummer 1" - jetzt als dritte Single den ausgesprochen pfiffigen Song "Zwei Senoritas" aus. In bester "Marleen - eine von uns beiden muss nun geh'n"-Manier wird das Thema "2 (Senoritas) sind eine zu viel" zeitgemäß und mit einem leichten Augenzwinkern neu aufbereitet. Der Text stammt im Übrigen aus der Feder von Maja Brunner, die ihrerseits 1986 den "Grand Prix der Volksmusik" gewonnen hat.



Ein Ohrwurm par excellence, bei dem der hervorragende Satzgesang von Sigrid & Marina so richtig zur Geltung kommt. Und der "Sommer-Fiesta-Sound" tut sein Übriges, damit Ihren Hörerinnen und Hörern nicht die Füße einschlafen ... Und wenn Sie Ihr Programm noch einen Tick pfiffiger gestalten wollen, dann ist der Titel "Zwei Senoritas" von Sigrid & Marina die perfekte Empfehlung dafür. Zumal "Zwei Senoritas" seit jeher zu den absoluten Favoriten der unzähligen Sigrid & Marina-Fans zählt.