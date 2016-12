ANITHA WARNES - Der Schlüssel zum Glück

„Der schönste Stern“ war im Jahre 2008 einer der großen Partyhits in Deutschland. Mit diesem Lied begeisterte Anitha Warnes das Partyvolk in den Diskotheken. Viele erfolgreiche Live-Auftritte führten die sympathische Sängerin auch auf die Partyinsel Mallorca, wo Anitha ihren Stern und andere tolle Partysongs zum Besten gab. Nun ist endlich das dazugehörige Partyalbum da.



„Der schönste Stern – Das Partyalbum“ umfasst 14 Lieder, die auf jede Party gehören. Das Album umfasst nicht nur deutsche Partylieder, sondern enthält auch einige internationale Partykracher, wie der in Amerika aufgenommene Song „Every little thing“ und auch der Hit „Spirit in the sky“.



Anitha Warnes selbst sagt dazu: Nachdem „Der schönste Stern“ in allen Partycharts heimisch geworden ist, habe ich mich entschlossen ein Partyalbum nicht nur für Mallorcafans zu machen, Ein Album mit vielen tanzbaren Titeln in dem aber auch die Countryfans auf ihre Kosten kommen. Ich habe dabei aber auch Gefühle nicht zu kurz kommen lassen, die in unserer lauten Welt sehr wichtig sind.



So entstand ein buntes Album mit flotten Partyrhythmen, tollen internationalen Countrysongs und einigen Titeln, die eine sehr gefühlvolle Anitha Warnes zeigen. Eine Seite, die bisher von Anitha noch nicht so gezeigt wurde. Das Album ist für jeden Partygänger geeignet und passt zu jeder Party.