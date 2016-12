MARK LORENZ - sag nicht gleich wieder goodbye

Mark Lorenz, wurde in Fürth, Bayem geboren. Er steht bereits als Kind auf der Bühne, und wird zum Kinderstar. Er singt spater in Diskotheken, bei Schlagerwettbewerben und bei vielen Veranstaltungen. Absolviert zunächst eine Ausbildung als Einzelhandels- und Großhandelskaufmann. Mark Lorenz erhalt eine zweijahrige klassische Gesangsausbildung bei der Opemsangerin Maria Richter mit Bewegungs-, und Atemtechnik. Seine ersten Studioaufnahmen fanden im Studio Maschen und im Münchner Arco Studio statt.



1986 wird Günther Behrle bei einem Auftritt auf ihn aufmerksam und er erhält einen Platten vertrag unter dem Künstlernamen Mark Lorenz. Er nimmt das Lied ,,Alles Gute Amigo" auf und landet damit einen Achtungserfolg. Danach folgt "Meine erste große Liebe" und Mark Lorenz landet damit in vielen Hitparaden an vorderster Stelle. Das nachste Lied "Nimm den Ring und die Rosen von mir" macht ihn bereits bundesweit bekannt. 1990 gewinnt Mark Lorenz mit dem Titel "Sehnsucht nach Geborgenheit" beim ersten gesamtdeutschen Musik-Festival den "Goldenen Rathausmann" in Dresden. Der BR schickt ihn 1993 zum Song-Festival nach Opatija, dort belegte er mit dem Titel "Die Blumen des Friedens" den zweiten Platz für Deutschland. 2000 schreibt Ralph Siegel für ihn die beiden Erfolgstitel "ich pass ein bisschen für dich aur, und "nur die Liebe zahlt". Mark arbeitet mit den bekanntesten Komponisten und Textern, Hermann und Alfons Weindorf, Uve Schikora, Rudi Büttner und Günther Eric Thöner zusammen und so folgen viele weitere Hits. Aktuell arbeitet Mark Lorenz mit den Produzenten Werner Schüler und Norbert Bayerlein. 2003 ist der Sanger in der großen Freddy Quinn TV Gala "Schön war die Zeit" zu sehen. Weitere Fernsehauftritte folgten. 2006 verleiht ihm die Landratin Gabriele Pauli den Star-Award für seine Verdienste und sieht ihn als "Frankens Aushängeschild für den Deutschen Schlager".



Außer den deutschen Titeln singt er bei vielen Galas Chansons und Balladen in englischer, schwedischer, französischer und italienischer Sprache.



Neben seiner künstlerischen Laufbahn setzt sich Mark Lorenz für krebskranke Kinder, die Aidshilfe, Senioren und Tiere ein, in dem er bei Benefizveranstaltungen in ganz Deutschland singt. Der aktueller Titel "Sag nicht gleich wieder Goodbye" ist die erste Auskopplung aus seinem neuen Album "Augenblicke", welches bei MCP Sound & Media am 06. März 2009 erschienen ist.