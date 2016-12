ALEX & GRODNER ALPHORNBLASER - wenn i auf bergeshohen steh

Alex Pezzei, geboren 1988 in Bruneck, ist kein unbekannter in der Musikszene Südtirols. Als junger talentierter Sänger und Musikant aus St. Martin im Gadertal nahm er bereits zum dritten Mal bei der Süddtiroler Vorentscheidung zum Grand Prix der Volksmusik teil. 2007 mit der Gruppe Freiheit aus dem Pustertal. Im vergangenen jahr sang er zusammen mit Thomas dala Mauta das Lied "Die Falten des Lebens" und in diesem jahr erstmalig als Solosänger. Begleitet, wurde Alex von den Grödner Alphornbläser und qualifiziert sich prompt für das Finale am 29. August 2009 in Münnchen.